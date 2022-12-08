أعلنت وزارة الحج والعمرة تنظيمها مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «اكسبو الحج 2023»، بداية شهر يناير من العام المقبل 2023، الذي يقام في محافظة جدة، بهدف استعراض الخدمات والحلول المبتكرة لتسهيل إجراءات وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر، ورفع جودة الخدمات المقدمة، والإسهام في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

ويهدف المؤتمر إلى جمع صنّاع القرار، وروّاد الأعمال، والمبتكرين، والباحثين تحت سقف واحد، لبحث وتنفيذ مجموعة من الحلول الميسرة والخيارات المبتكرة لتسهيل رحلة أداء الحج والعمرة بيسر وطمأنينة، وتقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية لتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع الدينية والمعالم التاريخية، واستحداث الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية وجعلها ذكرى لا تنسى.

ويتضمن «اكسبو الحج»، استعراض العديد من الابتكارات والبرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة في الحج والعمرة، وتقديم ورش عمل تناقش الأنشطة التي تسعى من خلالها الوزارة لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030).

ويُعد المؤتمـر والمعـرض بوابـة جاذبـة للمسـتثمرين لبنـاء شـراكات اسـتراتيجية مـع كافـة الجهـات المعنيـة مـن القطاعـات الحكوميـة والخاصـة وغيـر الربحيـة حيـث تتضافـر الجهـود لدعـم الوتيـرة المتسـارعة للتحول الرقمي وتطبيقات التقنيـة وتسخيرها فـي خدمـة ضيـوف الرحمـن، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات البشرية، والإمكانات المادية.

كما سيشهد المؤتمر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، وذلك بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، إضافة إلى السفراء والقناصل لدى المملكة العربية السعودية، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، ومناقشة سبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسية التي تسهم في تطوير المنظومة ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، وتعزيز القيمة المضافة للخدمات بما يلبي رغبات وتطلعات الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وللمشاركة في مؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2023 يتم الحجز من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا http://www.hajjumrahforum.com

ولحجز المساحات التواصل: +966 56 993 4105