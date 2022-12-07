نجحت المبتعثة السعودية من جامعة الطائف لجامعة سيدني في أستراليا الدكتورة جواهر الحارثي في التوصل إلى اكتشاف طبي يحمي من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ومن مضاعفات كورونا، ووثقت الحارثي اكتشافها البحثي النادر، من خلال نشره في المجلة العلمية الشهيرة (Nature Communications) التابعة لـ (Nature) العريقة.

وأشار رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري إلى أن هذا الإنجاز من إحدى مبتعثات جامعة الطائف يعد فخرا للوطن والتعليم والجامعة الطائف ولايستغرب على أبناء هذا الوطن التميز في شتى المجالات وفي المحافل الدولية.