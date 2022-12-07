وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة برئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي مذكرة تفاهم، في قاعة التشريفات بالمقر الرئيسي للجامعة اليوم، مع المديرية العامة للسجون «الإدارة العامة للمراكز التأهيلية التخصصية»، ويمثّلها مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، وجرى خلال مراسم التوقيع الحديث عن أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات التعليمية والتدريبية والمجتمعية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار العام لأنشطة التعاون البناءة بين الطرفين في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية التي تقدمها الجامعة إلى منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للسجون، كما تعمل المذكرة على تفعيل مجالات التعاون بين الطرفين في التدريب والتهئية لاستخدام برامج وأنظمة إدارة التعليم الإلكتروني الحديثة، بالإضافة إلى إتاحة الرخص الخاص بالبرميجيات وأنظمة إدارة التعليم الإلكتروني الحديثة وتوظيف أحدث تقنيات وممارسات ومنهجيات التعليم الإلكتروني ونماذجه الحديثه، كما تعزز رفع مستوى الوعي والتكيف تجاه التدريب الإلكتروني والتعليم عن بعد وتقديم برامج تعليمية موائمة مع سوق العمل، كما تساهم المذكرة في توفير بيئات للفصول الافتراضية ونشر ثقافة التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة بين مختلف الفئات التعليمية والاستفادة في تقديم الدورات والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى برنامج التدريب الطلابي.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من مبدأ التعاون المبني على الرؤية المشتركة للطرفين، وتحقيقا لمبدأ التكامل للوصول إلى الأهداف المشتركة لبناء جيل من الكفاءات الوطنية المميزة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.