شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء)، في أعمال الدورة الـ 154 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

ورأس الاجتماع وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس السيد بدر البوسعيدي، وذلك بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وجدول أعمال (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) التي سيحضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.