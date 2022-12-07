أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الخطابة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لعدد من أئمة الحرمين الشريفين.

وتضمن الموافقة الكريمة مشاركة كل من الشيخ ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، والشيخ خالد المهنا، والشيخ أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

وأكد الرئيس العام اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين، لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.