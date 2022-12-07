تسحب غداً في محافظة جدة، قرعة بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022، التي يشارك فيها 16 فريقاً (أبطال المناطق) من الفرق المدرسية (المرحلة الثانوية)، حيث تنطلق منافسات البطولة السبت القادم وتستمر حتى الـ 24 من ديسمبر الجاري.

وتأهلت فرق «الثانوية الرابعة عشر بعرعر والثانوية التاسعة بعنيزة والثانوية الرابعة بالجبيل والثانوية الثالثة عشر بالقريات ومدارس التربية الأهلية بالرياض والأنجال الأهلية بالأحساء وثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك والثانوية السابعة بحائل وأنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة وثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة والثانوية الأولى بجازان والثانوية الحادية عشر بأبها والثانوية الثالثة بنجران وثانوية دار الحنان بجدة ومدرسة الأنجال الأهلية بالطائف والثانوية الثامنة بمكة المكرمة».

وبدأت النسخة الأولى لدوري المدارس لكرة القدم للبنات هذا العام (أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم)، بتدريب المعلمات على آليات التدريب وتحكيم كرة القدم، إذ نفذت 74 دورة تدريبية وأقيمت 10 ورش عمل شارك بها أكثر من 1400 معلمة من مختلف إدارات التعليم بالمملكة، بينما بدأت منافسات دوري المدارس للبنات بالبطولة العامة على مستوى محافظات ومناطق المملكة، 48324 لاعبةً، يمثلن 4768 فريقاً من 1906 مدارس من مدارس التعليم العام، إذ لعبت خلالها 2353 مباراة، شهدت تسجيل 6089 هدفاً، بينما قاد الفرق المدرسية المشاركة 3793 مدربةً، وأدار المباريات 637 حكماً من معلمات التربية البدنية، ثم تلا ذلك مرحلة تصفيات بطولة المناطق لمرحلة مدارس الثانوية، والتي تأهل منها 16 فريقاً إلى بطولة نخبة المملكة القادمة.

وفي جانب آخر، أكملت اللجنة الإشرافية لدوري المدارس كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة منافسات بطولة نخبة المملكة لكرة القدم للبنات، حيث جهزت الملعب الخاص بإقامة مباريات البطولة بالإضافة إلى مقرات إقامة الفرق في فنادق محافظة جدة، إلى جانب إعداد اللجان العاملة في البطولة من العنصر النسائي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بوزارة التعليم.