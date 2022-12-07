احتفلت الملحقية الثقافية في أستراليا بتخريج 120 خريجاً وخريجة من مختلف الدرجات (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة، زمالة) والتخصصات العلمية، وذلك برعاية من القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور عبدالباري التمني والقنصل العام مشاري بن نحيت والملحق التجاري عاطف العذري وعدد من منسوبي السفارة والقنصلية والملحقية، وتشريف الرعاة والضيوف الكرام.

وبدأ الحفل بآياتٍ عطرة للدكتور ياسر العقيبي، تلاها مسيرة الفخر بسفراء الوطن. بعد ذلك رحب رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني طراد بن عبود بالحضور وضيوف الشرف من السفارة السعودية والقنصلية والملحقية الثقافية، وعبر باسم النادي عن خالص الشكر لهم على دعمهم المتواصل للمبتعثين والمبتعثات في أستراليا، وللرعاة وللأيدي البيضاء سفراء التطوع الذين ساهموا في إنجاح حفل حكاية طموح. ألقى بعدها القنصل العام في سيدني مشاري بن نحيت كلمته هنأ فيها الخريجين والخريجات على تخرجهم وحصولهم على الدرجة العلمية. تلاها كلمة القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية الدكتور عبدالباري التمني التي أشاد فيها بجهود أبناء الوطن، وبعث رسائل تهنئة لجميع خريجي وخريجات حفل سيدني لعام 2022.

وألقيت كلمة الخريجين في سيدني ألقاها نيابة عنهم الدكتور سامي لودي قال فيها: اليوم تحقق الهدف.. تحقق الأمل.. وتحققت الرؤية وبتحقيق هذه الأحلام أثبتنا بأننا بالفعل.. سفراء لهذا الوطن. وبعد هذه الكلمة أبدع الفنان مهند غمري بأغنية الخريجين حكاية طموح وعزف بجانبه الموسيقي الدكتور علي الغامدي.. تناغم فريد وكلمات تكتب بماء الذهب من تأليف المبدع د.باسل القنام.

في الختام شكر النادي السعودي راعي الحفل الكريم القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية والرعاة الأفاضل وصحيفة «عكاظ وسعودي جازيت» على رعايتها إعلامياً، ولكل من ساهم في إنجاح الحفل.