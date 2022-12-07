تحظى الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض، بأهمية بالغة على الأصعدة كافة، وسيعقد خلالها 3 قمم سعودية وخليجية وعربية، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية هذه الزيارة، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.وسيوقع على هامش القمة السعودية - الصينية، أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، وتوقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية 2030، ومبادرة الحزام والطريق، كما سيُعلن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تطوراً مميزاً ووثيقاً، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.وبدأت العلاقات الوطيدة بين البلدين منذ 80 عاماً، حيث شملت مختلف أوجه التعاون والتطور، في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين، وصولاً إلى شكلها الرسمي 1990، بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.واتسمت العلاقات السعودية - الصينية بالتميز الكبير الذي انعكس إيجاباً على تعزيز التعاون بين البلدين، والتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.