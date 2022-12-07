وجه أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإعداد الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، مشدداً على أهمية تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها بالمنطقة، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، مطالباً بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة حسب المدة الزمنية المحددة.واطلع أمير منطقة تبوك، خلال ترؤسه أمس اجتماع لجنة السلامة المرورية في المنطقة بقاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، على عرض مرئي عن إستراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة، ودشّن الموقع الإلكتروني للجنة السلامة المرورية بالمنطقة، والحساب الرسمي للجنة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (TabukTsc@)، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات اللازمة حيالها.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، أمس، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.واطلع خلال اللقاء على تقرير عن آخر المستجدات في مشروع نيوم، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين والتوجيه والمتابعة المستمرة من ولي العهد، وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة ومنها مشروع نيوم من فرص وظيفية واستثمارية وتدريبية لأبناء الوطن بشكل عام، وأبناء وبنات منطقة تبوك بشكل خاص بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم.سرعة تنفيذ التوصياتتفعيل دور لجان المنطقة