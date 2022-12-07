استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بالإمارة أمس (الثلاثاء)، مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة أحمد الزهراني، وعدداً من منسوبي وأطفال الجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. ونوه خلال الاستقبال بما توليه الحكومة من اهتمام ورعاية لهذه الفئة، مشيداً بما حققته الجمعية من إنجازات مميزة في في مجال رعاية ذوي الإعاقة والخدمات المتميزة التي يقدمها منسوبو مركز الجمعية في الباحة، لتوفير العناية العلاجية والتعليمية والتأهيلية المتميزة لأطفال المنطقة من ذوى الإعاقة.وبيّن أمير منطقة الباحة، أن الإعاقة أصبحت عاملاً محفزاً لأصحابها، وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة في العديد من المجالات، مؤكداً ضرورة الاهتمام ودعم هذه الفئة الغالية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.بعد ذلك استمع الأمير حسام بن سعود، إلى شرح عن أعمال المركز وأنشطته خلال الفترة الماضية وما يقوم به من تطوير للخدمات والبرامج التأهيلية التي يوفرها للأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة، مع أهمية مساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وأفراده لخدمات مركز الجمعية وبرامجها حتى يتمكن بفضل الله تعالى من الاستمرار في رعاية منسوبيه من الأطفال بالمستوى الذي يعكس الثقة الغالية التي تحظى بها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة من كل قطاعات وأفراد المجتمع.من جانب آخر، استقبل أمير منطقة الباحة، أمس، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني.واطلع على تقارير سير العمل الصحي بالمنطقة ابتداءً بتقرير الخدمات الطبية الحديثة المقدمة في مركز السكر والغدد الصماء، بالإضافة إلى مراحل إنشاء عيادة التخصصات المتعددة التي افتتحت أخيراً وتعد الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في المملكة، وعيادة مضخة الأنسولين 780g وهي الأولى على مستوى وزارة الصحة والوحيدة التي تؤمّن هذه التقنية.