تنعقد غداً (الأربعاء) أعمال اجتماع المجلس الوزاري التحضيري الـ154 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ـ رئيس الدورة الحالية ـ للمجلس الوزاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية الـ154 تأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022، وبحضور قادة دول المجلس وممثليهم.

وسيتناول الاجتماع الوزاري بدورته التحضيرية الـ154 جدول أعمال (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) التي ستعقد أيضاً الجمعة 9 ديسمبر 2022، بمشاركه قادة دول المجلس وممثليهم وكذلك مشاركة رئيس جمهورية الصين الشعبية، حيث تشكل قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية أول قمة خليجية صينية، التي تأتي استكمالاً للعلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والصين.

وأكد الحجرف أهمية العلاقات الخليجية - الصينية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون كما أن مجالات التعاون المستقبلية كبيرة جداً وهناك رغبة متبادلة لتطوير العلاقات لما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية وغيرها.