وقعت مؤسسة البريد السعودي | سبل اتفاقية مع شركة برق إلكتريك تهدف إلى تصميم وإنتاج جيل جديد من مركبات التوصيل، يرتكز في اعتماده الأساسي على الاستفادة من أحدث التقنيات لبناء حلول تنقل ذكية كهربائية، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وترتقي بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مع الحرص على التكامُل مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحقيق مستهدفاتها على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة النظيفة.

وتمتد هذه الاتفاقية التعاونية إلى ثلاثة أعوام تبدأ بالمرحلة الأولى «البحث وتحليل الفجوات» وتنتقل بعدها إلى «تطوير النموذج الأولي للمنتج» لتصل إلى «اختبار النموذج الأولي للمنتج»، ليتم بعد ذلك تفعيل استخدام الشاحنات الكهربائية في خدمات سبل.

وأوضح مدير عام الابتكار في «سبل» المهندس منيف صالح المنيف أن هذه الخطوة تتواءم مع التوجه الدولي نحو تحويل الاقتصادات وتنويعها، وتؤكد سعي سبل إلى مواكبة هذا التطور والمنافسة العالمية، انطلاقاً من رؤية «سبل» بأن تكون المشغل الوطني للخدمات البريدية اللوجستية بتقديم قيمة مضافة لعملائها ولربط المملكة بالعالم، من خلال تطوير الخدمات والمنتجات لتشكل مرحلة جديدة أساسها الشغف نحو التميز.

كما أضاف المنيف «ترتبط هذه الخطوة بسعينا المستمر نحو تحفيز الإبداع والابتكار بما يخدم حلول التنقل الذكية والمستدامة لإحداث ثورة في عالم اللوجستيات، ومن خلال استخدام المركبات الكهربائية في التوصيل سنحسن من الكفاءة العمليّة للعمليات التشغيلية لعملائنا، وسنسهم في زيادة الإنتاجية والاستدامة البيئية».

وجاء في تصريح للرئيس التنفيذي لشركة برق إلكتريك أحمد المزروعي «سعيدون بهذه الخطوة المميزة مع «سبل»، ونجدد عزمنا معهم على تقديم قيمة مضافة في الخدمات اللوجستية، وستكون هذه الشاحنة الكهربائية الأولى من نوعها تجارياً في المنطقة ومصممة خصيصًا لـ«سبل»، حيث سيتم تصميم المركبة من قبل دار تصميم عالمية متخصصة في تصميم المنتجات المبتكرة لعملاء بارزين. كما سيتم تصنيع المنتج من قبل شركة (Motherson) إحدى أكبر الشركات المصنعة لمكونات صناعة السيارات في العالم والتي تعمل على توفير أفضل الحلول المستدامة مع أكثر من 250 مصنعاً حول العالم».

تتواجد شركة برق إلكتريك في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، وتقدم لعملائها العديد من المنتجات منها «رينا لايت» دراجة كهربائية مصمّمة للتوصيل المحلي ضمن دائرة نصف قطرها 3 كم، «رينا ماكس» وهي سكوتر مصمّمة لغرض التوصيل السريع، و«ياس 1» وهي منصة الطائرات دون طيار المصمّمة للتسليم ضمن دائرة نصف قطرها 15 كم.