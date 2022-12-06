أتاح تطبيق «توكلنا» الإلكتروني خاصية إضافة المؤهل العلمي من خلال خدمة تجويد البيانات.

وبين التطبيق إمكانية إضافة مؤهل تعليمي جديد لجامعة داخلية وتقديمه للمنشأة التعليمية، وسيتم إرسال تنبيهات للمستفيد إذا تحدثت حالة الطلب من قبل الجهة.

ويتم إضافة المؤهل العلمي من خلال صفحة تجويد بيانات التعليم واختيار طلب إضافة مؤهل داخلـي مـن خيار إضافة مؤهل داخلي واختيار (اسم المنشـأة) و(درجة المؤهل) والضغط على (التحقق من الأهلية) ثم تعبئة جميع الحقول المطلوبة واختيار التالي للانتقـال إلى الخطوات التالية ثم إدخال بيانات التواصل واضافة المرفقات حسب المطلوب ثم اختيار مراجعة الطلب وبعدها سيتم عرض ملخص الطلب ثم اختيار ارسال الطلب وسيتم عرض رسالة إتمام الطلب.

ونوه التطبيق أنه سيتم احتساب أهلية المستفيد حسب شروط وزارة التعليم على أن تتم معالجة الطلبات من قبـل المنشأة المانحة للمؤهل.