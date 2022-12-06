تفقد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود اليوم (الثلاثاء) مراكز جنوب الطائف، إذ شملت الجولات (قيا، شقصان، كلاخ، وسديرة)، وذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واطلع خلالها على سير العمل في المشاريع التنموية في تلك المراكز والتقى الأهالي، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للخدمات التي يتطلعون لتوفيرها. كما زار إصلاحية الطائف الجديدة التي تقع في مركز سديرة، واستمع إلى شرح عن هذا المشروع المهم الذي جهز على أحدث المستويات في هذا المجال وتجول في أرجاء المشروع.

وتأتي تلك الجولات لمراكز جنوب الطائف بعد تفقد الأمير سعود بن نهار خلال الأيام الماضية كلاً من مركز دغبج فيضة المسلح، الحفائر، الفريع بالنجيل، المحاني، العاند، عشيرة، آل مشعان، الفيصلية، العقيق، السيل الكبير، والعطيف.

وحث في نهاية الجولة الجهات على سرعة تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات للمواطنين لينعموا بها في مراكزهم.