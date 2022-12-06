انطلقت اليوم (الثلاثاء) في محافظة جدة، فعاليات «مؤتمر سلام الدولي الثاني للرعاية الصحية المنزلية» الذي تقيمه شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، وينظمه ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية «FEXC» بفندق كراون بلازا بجدة، وذلك وسط حضور كبير ومتميز من الكوادر الطبية والمسؤولين يتقدمهم القنصل الهندي في جدة محمد شاهد عالم.

وأكدت رئيسة اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتورة ازدهار عبدالسلام المدني، تميز أوراق العمل المشاركة في المؤتمر وتتناول المستجدات في كل ما يتعلق عن الرعاية الصحية المنزلية.

وخلال كلمته، أوضح المشرف على فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بمحافظة جدة الدكتور سامي عيد كلمة أن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى التي أقيمت في العام الماضي شجعت القائمين على الجمعية مع شركة «سلام» على الاستمرار في تنظيم المؤتمر بشكل سنوي، مع العمل الدؤوب على تطويره والارتقاء بأعماله وبرامجه ليواكب جميع الأهداف والتطلعات المرسومة له والرامية إلى تحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم من خلال برامج الرعاية الصحية المنزلية في المملكة العربية السعودية.

وقال: تحظى هذه النسخة من المؤتمر بدعم ومشاركة العديد من الجمعيات والمنظمات العلمية والطبية من داخل المملكة وخارجها، وفي مقدمتها مجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي، إضافة إلى المنظمة الدولية لشرق حوض البحر الأبيض المتوسط لطب الأسرة والمجتمع «أونكا»، والملتقى الصحي السعودي - الهندي، وغيرها، ومن المؤكد أن مشاركة هذه الهيئات والمنظمات العلمية والصحية ستسهم بدور كبير في إثراء ساحة النقاش بالمؤتمر الذي سيطرح أكثر من 48 بحثاً وورقة عمل طوال فترة إقامته.

وخلص الدكتور عيد إلى القول: حرصت اللجنة على أن يتم بث المؤتمر مباشرة من موقع الحدث عبر المنصة الإلكترونية لملتقى الخبرات، بهدف إتاحة الفرصة للمسجلين في المؤتمر من داخل المملكة وخارجها لحضور جميع جلسات المؤتمر والاستفادة من المحاضرات المقدمة فيها، وبالتالي تمكينهم من الحصول على الساعات العلمية والشهادات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ألقى الدكتور أشرف عبدالقيوم أمير، كلمة رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، نيابة عنه، أشار فيها إلى أن الرعاية الصحية المنزلية تعتبر من أهم أنواع الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمرضى في منازلهم، وهذا المؤتمر يأتي في نسخته الثانية بعد نسخته الأولى، ومثل هذه اللقاءات المهمة تسهم في ربط الأطباء بمستجدات الرعاية الصحية المنزلية عبر أوراق عمل وجلسات علمية تسهم في تحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم، ودعا إلى أن يخرج اللقاء بتوصيات عديدة تثري الساحة الطبية في مجال الرعاية الصحية المنزلية.

بعد ذلك، عُرِضَ فيلم وثائقي عن الخدمات التي تقدمها شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية.

وقدم مدير تحرير صحيفة «عكاظ» الزميل خالد صائم الدهر، محاضرة عن دور الإعلام في التوعية بأهمية الرعاية الصحية المنزلية، مؤكداً أن الإعلام وعبر مختلف قنواته يلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعريف المجتمع بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وخصوصاً لكبار السن الذين لا يستطيعون الحركة أو يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى متابعة صحية وعلاجية داخل منازلهم.

كما أفاد رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة شركة سلام للرعاية المنزلية الدكتور وائل كعوش بأن المؤتمر في نسخته الثانية يهدف إلى تقديم جلسات متنوعة ومتعددة في تخصص الطب المنزلي، تشمل أحدث المستجدات العلمية والبحثية، وتلامس التحديات الفعلية في الممارسات الطبية في مجال العمل في تخصص الطب المنزلي، وذلك من خلال مشاركة نخبة من المتحدثين المختصين المحليين والإقليميين والدوليين الذين تمت دعوتهم لإثراء النقاشات وطرح المستجدات المفيدة واستعراض تجاربهم، ليخرج الحضور والمشاركون وهم يحملون معهم من العلم أنفعه ومن المهارات أجودها ومن المنهجيات أحدثها وينطلقون في واقع ممارسة مهماتهم في مجال الطب المنزلي بكل تمكين واقتدار.

وقال: نحتفل اليوم بتدشين النسخة الثانية لمؤتمرنا الدولي للرعاية الصحية المنزلية تحت شعار «الرعاية الطبية المنزلية، دعم التحول.. وتشكيل المستقبل»، مؤكدين رسالة شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية في تحقيق هذا الشعار، وحرصها على إبراز أهمية الرعاية الصحية المنزلية، خصوصا بعد ما تحقق من نجاح بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تلك الجهود الحثيثة للعاملين والقائمين على الشركة، حيث تكلل بصناعة نموذج متكامل للرعاية الصحية المنزلية يُلبي حاجات المرضى على أعلى مستويات، تُوجت بحصول سلام على شهادة اعتماد الجودة من الـJCI كأول شركة متخصصة ومستقلة تحصل على هذه التصنيف، حتى أضحت نموذجاً رائداً في الطب المنزلي في بلادنا الغالية.

واختتم حديثه قائلاً: حظي المؤتمر هذا العام بدعم وشراكة إستراتيجية من قبل العديد من الهيئات والجمعيات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، هي: الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، مجلس الضمان الصحي، المجلس الصحي السعودي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المنظمة الدولية لأطباء الأسرة لدول شرق البحر الأبيض المتوسط، المنتدى الطبي السعودي الهندي، جمعية وعي لصحة المجتمع، والكثير من الشركات الداعمة.

يشار إلى أن الجلسات العلمية للمؤتمر انطلقت اليوم حضورياً و«أونلاين»، فيما تواصل غداً في يومها الثاني طرح العديد من أوراق العمل وفتح باب النقاش.