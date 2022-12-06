أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن ملتقى التمكين لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، يسعى إلى دعم استقلال مستفيدي الضمان الاجتماعي مادياً من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم أو تدريبهم وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمه فرع الوزارة بمنطقة الرياض صباح اليوم (الثلاثاء)، بالتعاون مع الغرفة الجارية في الرياض، وبمشاركة 20 جهة من القطاع الخاص، بحضور الدكتور الحربي ومجموعة من قيادات الفرع ومكاتب الضمان.

وقال الدكتور الحربي إن الملتقى يعد حلقة وصل بين مستفيدي الضمان ورواد الأعمال والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنّ عدد الفرص الوظيفية في الملتقى بلغت 600 فرصة، سيتم إجراء المقابلات الشخصية عليها واستلام السير الذاتية للمستفيدين من قبل مسؤولي الشركات المشاركة، تمهيداً لتوظيفهم في الوظائف المتاحة بحسب رغباتهم وقدراتهم، وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.