يتفقد، اليوم (الثلاثاء)، محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار مراكز جنوب الطائف (قيا، شقصان، كلاخ، سديرة) التابعة للمحافظة، ويستقبل خلال زياراته الأهالي في تلك المراكز، ويطلع على المشاريع التنموية التي تنفذها الجهات الحكومية فيها.



وتأتي هذه الزيارات بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ حرصاً على راحة المواطنين، وتقديم الخدمات، وتسريع المشاريع في تلك المراكز.