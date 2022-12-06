فتح مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، باب التطوع للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسمَيْ رمضان والحج لعام 1444هـ، من خلال أنشطته المختلفة في برنامج «شباب مكة في خدمتك».ودعا نائب المشرف العام على المشروع الدكتور عبد الرحمن الغامدي، الشباب الراغبين بالمشاركة في الأنشطة الموسمية إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة: www.shbabmakkah.com، لافتاً النظر إلى أن التقديم سيستمر حتى نهاية جمادى الأولى الجاري.وأوضح الغامدي، أن برنامج «شباب مكة في خدمتك» أكمل 19 عاماً في خدمة ضيوف الرحمن، بعدد من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، بالإضافة إلى عددٍ من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن.