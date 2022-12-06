استفاد أكثر من 400 شخص من قسم الأطراف الصناعية في تجمع الشرقية الصحي، ممثلاً بمجمع الدمام الطبي، وذلك خلال العام الحالي 2022.وبحسب رئيس التأهيل الطبي في تجمع الشرقية الصحي أخصائي أول أمين الغافلي، وصل عدد المستفيدين من عيادة البتور في قسم الأطراف الصناعية بالمركز إلى 155 مستفيداً، وبلغ ما تم إنتاجه من أطراف صناعية خلال العام الحالي 2022، أكثر من 110 منتجات، إضافة لعمل الصيانة الفورية لـ152 منتجاً من الأطراف.وأوضح أن قسم الأطراف الصناعية في مركز التأهيل تتنوع خدماته، لتشمل تصنيع الأطراف الصناعية للأطراف السفلية بمختلف أنواعها وعمل الصيانة اللازمة لها، موضحاً انه تم استحداث عيادة البتور، وهي إحدى العيادات الطبية المتخصصة التي تقدم خدماتها لحديثي البتر، وذلك بتصنيع المساعدات للمصابين بشلل الأطفال للأطراف السفلية وصيانتها، إضافة لتصنيع الدعائم الثابتة المختلفة لمنع زيادة الإعاقة أو لتحسين أداء الأطراف السفلية أو العلوية المختلفة.من جهتها، قالت رئيسة قسم الأطراف الصناعية الدكتورة أمل طناب: «تتم خدمة مرضى ذوي الإعاقة في مركز التأهيل بمجمع الدمام الطبي من خلال فريق التأهيل بخدمة شمولية، منها على سبيل المثال لا الحصر خدمة العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، النطق والتخاطب، والأطراف الصناعية والجبائر، وتتم مراعاة الجانب النفسي والاجتماعي والعضوي أثناء تقييمهم، إضافة إلى إيصالهم للخدمات الأخرى وتعريفهم بحقوقهم».