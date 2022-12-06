برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أمس (الإثنين)، افتتاح ملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، الذي تُنظمه أمانة العاصمة المُقدسة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.وأشار الحقيل، في كلمته، إلى أن وزارة الشؤون البلدية تفخر بالوصول إلى أكثر من 260 ألف متطوّع ومتطوعة؛ وتحقيق أكثر من 370 حساباً مُفَعلاً للعمل التطوعي؛ تشمل جميع مُدن المملكة، وبيّن أن الوزارة استهدفت خلال عام 2022 انضمام 43 ألف متطوّع ومتطوعة؛ وتم تحقيقه، وتم استيعابهم عبر 4 مسارات، كما أكد أن الوزارة ماضية في تحقيق رؤية المملكة بأن نصل إلى مليون متطوع في 2030.وأضاف، أن منطلقات العمل التطوعي لدى الوزارة كثيرة؛ أبرزها وجود الفُرص والاحتياج، إذ تُنفذ الوزارة أكثر من 40% من أعمال المُدُن؛ وهذا يزيد من عدد الفُرص التطوعية المُمكن طرحها، ولدى الوزارة الاحتياج بسبب تنوّع أعمال الوزارة، وكثرة مشاريعها؛ ما يدفع لفتح الباب للمُشاركة في تقديم الدعم والمُساندة لها، كما نوّه بالمنظومة التي عملت الوزارة على إيجادها والتي تحفظ للمتطوّع حقوقه؛ والعمل سوياً لتشكيل الوعي تجاه العمل التطوّعي، بفتح المسارات أمام الجميع ليصبحوا شُركاء مُجتمعيين، وعبر حوكمة الأعمال؛ ليكونوا تحت مظلة آمنة وغطاء يمنحهم كل ما يدفعهم للعطاء أكثر، عبر توفير بيئة عمل تطوعي إيجابية.يشار إلى أن حفل الإطلاق شهد عرضاً مرئياً لمنجزات برنامج التطوع في الوزارة، كما شهد الحقيل توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال التطوعي، وقام بتكريم عدد من الأمانات والبلديات التي كان لها دور بارز وجهود ملموسة في العمل التطوعي، إضافة إلى تكريم العديد من الجهات الداعمة للعمل التطوعي من القطاع الخاص وتكريم الرعاة والمتطوعين الذين أسهموا في العمل التطوعي.ودشن الوزير 4 منتجات تطوعية، شملت منصة المشاركة المجتمعية التي من خلالها سيتم الوصول لبيان أعمال ونجاحات الموظفين، وتمييز المُشاركات؛ وسهولة الوصول لها وإبرازها مما سيُسهل عمل المتطوعين ويزيد من الفرص التطوعية لهم؛ إضافة لدليل المتطوع، واتفاقية «ولاء ون» لتقديم خدمات للمتطوعين، وتدشين السترة الموحدة للمتطوع على مستوى المملكة.يذكر أن مُلتقى التطوّع البلدي الأول، الذي يتوافق مع يوم التطوّع العالمي، يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويُعزز هذا المُلتقى الأعمال التطوعية والخدمات الاجتماعية التي تطرحها أمانة العاصمة المقدسة ضمن خططها الهادفة إلى رفع نسبة المتطوعين بمكة المكرمة، وتوسيع فُرص المشاركة وترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وطرح مُبادرات ترتقي بالعمل التطوعي.