أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين) تطوير جزيرة «سندالة»، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهم المشاريع الداعمة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسية للرحلات البحرية في البحر الأحمر، ولتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه، ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع العام 2024.وبهذه المناسبة، قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: «يمثل هذا المشروع لحظة مهمة تعكس تسارع التطوير في نيوم، ويجسد خطوة رئيسية لتحقيق طموحاتنا السياحية في إطار رؤية السعودية 2030». وأضاف: «ستكون سندالة أول وجهة بحرية فاخرة ونوادي اليخوت على البحر الأحمر في نيوم، كما ستكون بوابة للسياحة العالمية في البحر الأحمر والمنطقة، تتميز بموقع فريد وطبيعة ساحرة تؤهلها لأن تكون منصة للسياحة البحرية الفاخرة على مستوى العالم».3500 وظيفة و86 رصيفاً بحرياًتقع جزيرة «سندالة» في البحر الأحمر على مساحة إجمالية 840.000 متر مربع، وتعد واحدة من مجموعة من الجزر التي سيتم تطويرها في نيوم، وفق رؤى وتصاميم مختلفة تميز كل جزيرة عن الأخرى، وسيتم تطويرها لتقدم موسماً جديداً لليخوت يمثل وجهة جذب عالمية توفر لعشاق السفر والسياحة البحرية الراقية إلى جانب تجارب فريدة تمكنهم من الاستمتاع بطبيعة الجزيرة، ورؤية الجمال الحقيقي لنيوم والبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.ومن المخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه. وستضم جزيرة سندالة مرسى ساحراً وحيوياً مع 86 رصيفاً بحرياً، يجعله وجهة مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيسية للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية.ملاعب للجولف و413 غرفة فندقيةتوفر جزيرة سندالة 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى 333 من الشقق الفندقية الراقية التي تتميز بمستوى عالٍ من الخدمات، هذا بالإضافة إلى ناد شاطئي فاخر ونادٍ لليخوت، مع تقديم تجارب استثنائية في المطاعم العالمية في الجزيرة.وستجمع الجزيرة مزيجاً من العلامات التجارية العالمية والمصممة لتوفر منظومة سياحية متكاملة متفردة تلبي احتياجات مختلف الشرائح من خلال وجود عدد من المتاجر الفاخرة والمصممة خصيصاً للجزيرة، كما ستوفر الجزيرة لمحبي رياضة القولف أرضاً تبلغ مساحتها 6.474 ياردة (5.920 متراً)، تتكون من ملعبين عالميين يحتويان على 9 حفر، ومخصصين لـ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق، للاستمتاع بتجربة رياضية وترفيهية مميزة.وتجسد سندالة مميزات نيوم وإمكاناتها في تصميم وجهات سياحية بأفكار ورؤى مبتكرة تنافس مثيلاتها عالمياً.وستعمل نيوم على تحقيق هذه التطلعات بالتعاون مع العلامات التجارية العالمية في قطاعي الترفيه والفنادق لتطوير الجزيرة وجعلها وجهة حصرية وساحرة في البحر الأحمر لمجتمع اليخوت في العالم، محاطة ببيئتها البحرية الخلابة والمتنوعة التي تضم واحدة من أجمل محميات الشعاب المرجانية في العالم.ذا لاين.. تروجينا.. أوكساجون يعكس هذا الإعلان الخطوات المتسارعة التي تشهدها نيوم لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية للمشروع العالمي الرائد، حيث أعلن ولي العهد أخيراً تصاميم مدينة المستقبل في نيوم «ذا لاين»، والتي وجدت أصداءً عالمية وإعلامية واسعة محلياً وإقليمياً ودولياً.وكان ولي العهد أطلق، أيضاً، في مارس الماضي «تروجينا» الوجهة السياحة الجبلية في نيوم، التي ستتميز برياضة التزلج على الجليد في الهواء الطلق، كأول تجربة من نوعها في الخليج العربي، بالإضافة إلى إعلانه إنشاء «أوكساجون»، المدينة الصناعية في نيوم، والتي تقدم نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل بالتناغم مع الطبيعة.سندالة أولوجهة فاخرة ونوادي اليخوت في نيومبوابة للسياحة العالمية في البحر الأحمر والمنطقةولي العهد:تتميز بموقع فريد وطبيعة ساحرةمنصة للسياحة البحرية الفاخرة على مستوى العالمسندالة أحد أهم المشاريع الداعمة للإستراتيجية الوطنيةالمشروع يقدم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافةالجزيرة تبدأ استقبال الزائرين مطلع 2024صممت لتكون البوابة الرئيسية للرحلات البحرية في البحر الأحمر