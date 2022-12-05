رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن تطوير جزيرة «سندالة»، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهم المشاريع الداعمة للإستراتيجية الوطنية للسياحة. وقال إن الإعلان عن المشروع يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لولي العهد وامتداداً لما يوليه من اهتمام ورعاية ودعم لمشروعات رؤية 2030.

وأكد أمير تبوك أن المشروع سيشكل إضافة مهمة ونوعية للمشاريع السياحية في المنطقة واستكمالا للخطوات المتسارعة التي تشهدها نيوم من خلال المشاريع الجاري تنفيذها، كما يسهم المشروع في الاستفادة من الثروات الطبيعية ومشاهدة الجمال الحقيقي لنيوم والبحر الأحمر، وسيكون عاملًا مساعداً في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة، وتعزيز جودة الحياة وخلق فرص جديدة للعمل.