وقف محافظ الطائف⁩ الأمير ⁧‫سعود بن نهار⁩ بن سعود على مشاريع سيسد الجامعية، وعقد اجتماعا بحضور رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، ووكلاء الجامعة، واستمع لشرح مفصل عن ما تم إنجازه، وبحث الحلول وإيجاد الآليات الناجحة لمواجهة التحديات والمعوقات.

كما تفقّد مشاريع المدينة الجامعية بسيسد التعليمية التي تنفّذها الجامعة، كمشروع كلية الطب والتمريض، وكلية الهندسة والحاسبات، وكلية العلوم والكلية التطبيقية، وسكن أعضاء هيئة التدريس.

واطّلع محافظ الطائف أثناء الزيارة التفقدية على سير العمل والخدمات التي تقدمها مدرسة سيسد لتعليم القيادة لكافة المستفيدين، وعلى الميدان والمرافق والقاعات التدريبية، وأنظمة محاكاة إتقان القيادة.

يذكر أن «عكاظ» نشرت قبل أسابيع تقريرا تحت عنوان «5 وزراء وما زال مشروع سيسد الطائف متعثراً»، إذ مضى على بدء تنفيذه أكثر من 10 سنوات، وبلغت ميزانيته وقتها نحو ملياريْ ريال.