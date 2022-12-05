أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دورة الذكاء الاصطناعي في كل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية، وجامعة الملك سعود في منطقة الرياض، وكلية البترجي الطبية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مستهدفةً الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمختصين في الحاسب والهندسة، وتستمر الدورة خمسة أيام بواقع ٤٠ ساعة تدريبية.

وشهدت الدورة حضور أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة في المرحلة الجامعية تم قبولهم من بين ٥ آلاف متقدم ومتقدمة. وتوفر الدورة مسارات شاملة لطلبة الجامعات الموهوبين؛ لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وصقلها في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات المتقدمة، إذ سينتقل الطلبة المتميزون في الدورة الأولى إلى سلسلة أخرى من الدورات التي تؤهلهم إلى برامج صيفية مجانية في كاوست وسدايا، إضافة إلى جامعة أكسفورد للدراسات العليا.

وأكد مدير أكاديمية كاوست الدكتور سلطان البركاتي أهمية هذه الدورات التدريبية حيث إنها ستكون بمثابة اللبنة الأولى لفهم واقع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مثل هذه الدورات من شأنها أن تدعم الطلبة الموهوبين في مسارات عدة وتنقلهم إلى فرص حقيقية ترسم ملامح مستقبل واعد وناجح.

ويأتي هذا التعاون في إطار التكامل بين الجهات والهيئات الحكومية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، وضمن جهود (سدايا) نحو تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً يجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعاً، وتمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.