دخلت 9 مشاريع مدرسية جديدة موزعة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية حيز الخدمة، شاملة للمراحل الدراسية الثلاث، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وبطاقة 216 فصلاً مكتملة المرافق من مختبرات علمية ومصادر تعلم.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى أن هذه المشاريع الجديدة تخدم 6480 طالبا وطالبة، وتأتي ترجمة للدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية جاذبة لأبنائها وتقديم أفضل الطرق التعليمية الحديثة لهم، وذلك إيمانًا منها بأن التعليم هو صانع المستقبل الواعد، وأحد المرتكزات التي تحقق للوطن تطلعاته، لذا أصبحنا نرى التطوير يسير بخطى متسارعة تسابق الزمن.

وتابع الباحص: نشهد بأم أعيننا في تعليم الشرقية مدى ما يحظى به التعليم من دعمٍ متواصل ومتابعة دؤوبة من أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومن قبل نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأضاف: لا يخفى علينا أنه في ظل الإشرف والدعم المباشر من قبل وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، نرى جهوداً وتطورات مميزة تهدف إلى إيجاد تعليم نوعي لبناء جيل ينافس عالمياً ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للسعودية 2030.