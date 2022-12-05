تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، انطلقت فعاليات اليوم الأول لملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، أمس، بالتزامن مع يوم التطوع العالمي بتنظيم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وأكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، خلال مشاركته بأن الوزارة وفرت 9 آلاف فرصة تطوعية في جميع المدن والمحافظات نفذها أكثر من 250 ألف متطوع ومتطوعة عبر 700 ألف ساعة عمل تطوعية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تأسيس وتمكين 17 إدارة للمشاركة المجتمعية في الأمانات في مناطق المملكة كافة، لافتاً إلى أن الوزارة حققت في عام 2021 المركز الثاني على مستوى المملكة في دعم برامج التطوع والتي تخدم المواطنين والمقيمين.وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى، عقد جلسة حوارية عن تكامل القطاعات المختلفة لدعم وابتكار المبادرات التطوعية في القطاع البلدي، وعقد ورشة عمل لابتكار فرص تطوعية نوعية في مجال خدمة ضيوف الرحمن بالقطاع البلدي قدمتها مديرة إدارة التطوع بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نوير الهيضل.وسيكون من مخرجات الورشة إعداد دليل للفرص التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بالقطاع البلدي، وتصميم مبادرة كبرى لخدمة ضيوف الرحمن بموسم حج 1444، كما تضمنت فعاليات اليوم الأول عقد ورشة بعنوان «ابتكار فرص تطوعية في مسار التشوهات البصرية والرقابة على تحسين المشهد الحضري» والتي من مخرجاتها تطوير دليل الفرص التطوعية بمسار تحسين المشهد الحضري والرقابة وتحديد مسارات فرص إشراك المجتمع بالبرنامج.وزار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي ومرافقة عدد من وأمناء المناطق متحف الوحي، اطلعوا فيه على ما يشتمله المعرض.والملتقى يقام على مدى يومين للتعريف بجهود الأمانات والبلديات في مجال التطوع وطرح الفرص التطوعية وتسهيل عمل المتطوعين بما يخدم المواطنين والمقيمين وبما يخدم أهداف رؤية 2030.