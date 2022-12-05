انتظم أمس (الأحد)، أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمقاعد الدراسة في أكثر من 2300 مدرسة بنين وبنات بجدة ورابغ وخليص مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.ووقف المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس محافظة رابغ وصعبر وكلية، واطمأن على سير الحضور والانضباطية العالية والبداية الجادة من أول يوم دراسي، كما قام بجولة داخل القاعات الدراسية، متمنياً للطلاب والمعلمين إكمال عامهم الدراسي بجد وتميز.وفي الطائف، عاد 252 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم لمواصلة رحلتهم التعليمية، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة من المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور فهد الشريف، الذي اطمأن على عودة الطلاب.استهل أكثر من 388 ألف طالب وطالبة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني في 1522 مدرسة، وزار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، عدداً من المدارس لمتابعة عودة الطلاب وانتظامهم في مقاعد الدراسة وتنفيذ الفعاليات بما يُحقق الابتهاج والفرح بالعودة لمقاعد الدراسة، واطلع على جاهزية وانتظام العمل في ثانوية الخندق ومتوسطة عكاشة بن محصن، مهنئاً الطلاب بالعودة لمواصلة رحلتهم التعليمية وحصد ثمار النجاح والتفوق.شهدت مدارس تعليم منطقة الباحة، انضباطاً عالياً من الطلاب والطالبات في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، واستقبلهم أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة، والطاقم الإداري في 665 مدرسة.وبدأت الانطلاقة بمتابعة حثيثة من 400 مشرف ومشرفة ومن القيادات التعليمية والمساعدين، يتقدمهم المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني، الذي حث جميع الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد؛ لتحقيق طموحاتهم وطموحات وطنهم، الذي ينتظر منهم الشيء الكثير في بنائه وإكمال مسيرة النهضة التي يشهدها في شتى المجالات.توزيع المقررات في «الشمالية»استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية 100 ألف طالب وطالبة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1444هـ.وأنهت إدارة التعليم، ممثلة في إدارة المستودعات، عملية توزيع المقررات الدراسية لأكثر من 517 مدرسة وفق خطة وآلية توضح مسارات التوزيع للمدارس بما يضمن تسليم كل الكتب لجميع المدارس تحت إشراف مدير عام تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان، الذي شدد على توفير جميع المستلزمات المدرسية والتعليمية.انتظم أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في مدارس محافظة طريف، في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.وأوضح مدير مكتب التعليم بمحافظة طريف ماجد حمود الرويلي، أن مدارس المحافظة اتخذت كافة استعداداتها لاستقبال طلابها وطالباتها للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، داعياً الأسر وأولياء الأمور إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي.كما انتظم أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات، وتفقّد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد عبدالله الغامدي، عدداً من مدارس سكاكا، واطمأن على سير الدراسة.انطلاقة جادة في جازانفي جازان، عاد أكثر من 219 ألف طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي والتربية الخاصة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 1584 مدرسة للبنين والبنات.ووقف مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي حسن عقدي، على سير العملية التعليمية والجهود المبذولة لتحقيق الانطلاقة الجادة من أجل مواصلة حصد التميز خلال الفصل الحالي، وذلك بعد انتهاء واكتمال خطط الإدارة واستعداداتها واكتمال جاهزيتها في وقت مبكر.وفي المنطقة الشرقية توجه أكثر من نصف مليون طالب وطالبة ممثلين لمراحل التعليم العام في مدن ومحافظات المنطقة إلى مقاعدهم الدراسية، وأوضح المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، جاهزية العودة للدراسة، مشيراً إلى أن الحملة التي قادتها إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية تضمنت بث رسائل اتصالية توعوية وتشجيعية موجهة للطلبة.