تسبب حادث تصادم وقع على طريق الرين/وادي الدواسر في وفاة 3 وإصابة شخصين. وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مساء اليوم (الأحد) بلاغاً من «العمليات الموحدة ٩١١»، يفيد بوجود حادث تصادم على طريق الرين/وادي الدواسر، بين سيارتين تقلان عدداً من الركاب بعد الأرمض باتجاه الجنوب، وبه عدد إصابات غير معروف، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية، وحين وصول أول فرقة للموقع وبعد عملية الفرز للحالات تبين وجود 3 حالات وفاة، وحالتي إصابة متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت الحالات إلى مستشفى الرين العام.