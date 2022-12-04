نقل محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، اليوم، تعازي ومواساة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في وفاة أربعة مواطنين من قبيلة آل ختارش، غرقاً، رحمهم الله. وقدم التعازي والمواساة لذوي المتوفين، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك بن محمد القحطاني، ورئيس مركز بحر ابوسكينة سلطان بن عبدالرحمن الحذيفي. وعبر محافظ محايل عن عميق حزنه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وكان في استقبالهم وكيل شيخ قبيلة آل ختارش ناصر بن محمد ابوعلامة. وعبرت أسرتهم عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على بادرته وتعازيه، مشيرين إلى أن مواساته خففت مصابهم.