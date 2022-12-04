عاد اليوم (الأحد) نحو 700 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في أكثر من 2300 مدرسة بنين وبنات بجدة ورابغ وخليص، مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

ووقف المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع ميدانياً اليوم على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس محافظة رابغ وصعبر وكلية، اطمأن من خلالها على الحضور والانضباطية العالية والبداية الجادة من أول يوم دراسي، كما قام بجولة داخل القاعات الدراسية وحضر عددا من الحصص الدراسية متمنياً للطلاب والمعلمين إكمال عامهم الدراسي بجد وتميز.

وقدم الدكتور الزارع الشكر والتقدير لمنسوبي المدارس على ما لمسه من عمل ومثابرة وجهود مبذولة منذ الحصة الأولى للفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنّ الجولات الميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات والمشرفين والمشرفات على المدارس تأتي لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان متمنياً للجميع كل التوفيق.

على صعيد متصل، قام مساعدو المدير العام للتعليم اليوم بجولات ميدانية على عدد من المدارس للاطمئنان على سير انطلاقة الفصل الثاني، كما شهدت المدارس تواجد المشرفين والمشرفات من بداية اليوم الدراسي، فيما استكملت كافة المدارس توزيع المقررات الدراسية على طلابها وطالباتها.