تحتفل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، غداً (الاثنين)، بيوم التطوع السعودي والعالمي، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، من خلال إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات التنموية المستدامة، وتنظيم عدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، تحت شعار «عطاء وطن».

وقالت مديرة الإدارة العامة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشاعل آل مبارك: إن الوزارة تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي للعام الثالث على التوالي، بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع بحلول العام 2030.