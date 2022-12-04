أكدت وزارة الصحة ضرورة معرفة الاسم العلمي للدواء إذا كان لا يختلف عن الاسم التجاري في الفاعلية، مبينةً أن الاختلاف بين المسميات لا يعني بالضرورة اختلاف الفاعلية.وأشارت إلى أن الاسم العلمي يتيح للمستفيد صرف الدواء من الشركات المتاحة التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة، مؤكدةً أنه يحق للمريض الطلب من الطبيب كتابة الدواء بالاسم العلمي، ويمكنه سؤال الصيدلي عن الخيارات المتوفرة -إن وجِدت، لافتةً إلى أنه في حال كتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري، فينبغي المسارعة بالاتصال على الرقم (937) وتقديم بلاغ بذلك.