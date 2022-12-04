أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للسنة الأكاديمية 2024/2023 اعتبارا من اليوم (الأحد)، ويستمر حتى الخميس 5 مايو 2023 (14 شوال 1444).

وتأتي هذه النسخة ضمن إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تشمل أربعة مسارات، وهي: مسار «الرواد»، ومسار «البحث والتطوير»، وكذلك مسار «إمداد»، ومسار «واعد».

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل شقير: «إن التقديم هذا العام سيكون متاحاً عبر ثلاثة مسارات (الرواد، والبحث والتطوير، وإمداد)، حيث يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، التي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي».

وأشارت إلى توافر شروط وضوابط الابتعاث للعام الأكاديمي 2024/2023 عبر البوابة الإلكترونية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بحيث يمكن لراغبي الابتعاث الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية المتوفرة، وكذلك التخصصات المتاحة، وذلك من خلال الرابط: ‏https://moe.gov.sa/scholarship-program/index.html.

ويهدف مسار الرواد إلى ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم في مختلف المجالات، موزعة على 5 دول، ويستهدف درجتي البكالوريوس والماجستير، ويشمل كافة التخصصات، فيما يهدف مسار البحث والتطوير إلى الابتعاث لأفضل 200 مؤسسة تعليمية في العالم حسب المجالات ذات الأولوية، التي من شأنها تنمية البحث والتطوير في بلادنا، ويستهدف درجة الدكتوراه، فيما يهدف مسار إمداد إلى سد حاجة سوق العمل من خلال ابتعاث الطلاب إلى أفضل 200 جامعة ومعهد في العالم في مجالات محددة ذات احتياج عالٍ في سوق العمل، وذلك للراغبين بإكمال مرحلة البكالوريوس أو الماجستير، ويستهدف درجتي البكالوريوس والماجستير ودرجة الدبلوم.