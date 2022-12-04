أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» للمعتمرين القادمين من 5 دول، لإتمام إجراءات إصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً قبل قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية لتسهيل إجراءات قدوم قاصدي الحرمين الشريفين، ورفع جودة الخدمات المُقدمة لهم في منافذ السعودية، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة، أن تسجيل «البصمة» يشمل حالياً جميع ضيوف الرحمن القادمين من (المملكة المتحدة، جمهورية تونس، المقيمين في دولة الكويت، ومملكة ماليزيا الاتحادية، جمهورية بنغلاديش)، مشيرةً إلى أن إتمام إجراءات التسجيل تتم من خلال تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية، بالتسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للمعتمرين من بلد ضيف الرحمن.

ولفتت الوزارة إلى أن تسجيل «البصمة» يشمل (الوجه والعين وأصابع اليدين) وتصوير جواز السفر ذاتياً عبر التطبيق مما يُمكن طالبي تأشيرة العمرة من تسجيل الخصائص الحيوية إلكترونياً من قِبل المعتمرين أنفسهم دون الحاجة إلى مراجعة السفارات والقنصليات التابعة للسعودية أو مراكز إصدار التأشيرات في تلك الدول، وتسهيل دخولهم عبر جميع منافذ المملكة خلال وقت وجهد أقل، وبإجراءات ميسرة.

يُذكر أن تسجيل السمات الحيوية على التطبيق، يتم عبر 4 خطوات، تشمل: القراءة الألية لجواز السفر، تحديد نوع التأشيرة، التقاط صورة الوجه، والتقاط بصمات أصابع اليد، ويأتي تسهيل إجراءات تسجيل الخصائص الحيوية في إطار الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية في المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، كما تُعد المملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.