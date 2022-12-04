أعلنت هيئة التراث اليوم (الأحد)، اعتماد تسجيل وتوثيق 67 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار، الذي يضم عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية، ليصل بذلك إجمالي عدد المواقع المسجلة حتى الآن إلى 8531 موقعاً أثرياً في مختلف أنحاء السعودية.

وحظيت منطقة الحدود الشمالية بالنصيب الأكبر بواقع 15 موقعاً، تليها منطقة تبوك 13 موقعاً، ومن ثم حائل 10 مواقع، والجوف 9 مواقع، والقصيم 5 مواقع، والرياض 4 مواقع، ومثلها في عسير، والمدينة المنورة 3 مواقع، ومثلها في الباحة، وأخيراً موقع واحد في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تسجيل هيئة التراث لهذه المواقع استناداً إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1436/1/9، حيث تعمل الهيئة على اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية في السعودية، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للآثار، وإسقاطها بعد ذلك على خرائط رقمية تمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.

ودعت هيئة التراث المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواقع أثرية يتم اكتشافها عبر منصة «بلاغ»، مشيدةً بجهود المواطنين خلال الفترة الماضية، مؤكدةً دور المواطن في الإبلاغ عن المواقع الأثرية عبر التعاون مع مكاتب وفروع الهيئة بمختلف المناطق، التي تمكنها من الوصول إلى هذه المواقع وتسجيلها، حيث تعد الهيئة المواطن شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.