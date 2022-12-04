أكدت منصة «مساند» أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة للعمالة المنزلية في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

وأفادت بأنه في حال تم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية من خلال المنصة فيمكن لمقدم الطلب إلغاء التأشيرة من خلال حسابه لدى «مساند»، ثم «التأشيرات»، ثم «المزيد»، ثم «إلغاء التأشيرة».

وأشارت منصة «مساند» إلى أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها (2000 ريال)، ولإصدار التأشيرة البديلة يشترط أن يتم ترحيل العامل/العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها نظاماً (90 يوماً من الوصول)، وأن تكون حالة الشخص للعامل/العاملة في نظام أبشر «خروج نهائي»، وعدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظاماً، كما يمكن إصدار التأشيرة البديلة من خلال حساب المستفيد لدى «مساند» أو إدارات استقدام الأفراد.