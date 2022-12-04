ضمن أجندة اليوم الأخير لزيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إلى اليابان؛ التقى وفد من وزارة البلدية والإسكان؛ مُمثلاً بوكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس ريّان العقل، وفد تحالف إحدى الشركات.واطّلع وفد البلدية على عروض قدّمها التحالف في مجال الحلول الذكية وتطبيقاتها، وما يُمكن تحقيقه وتنفيذه في السعودية عبر بناء شراكة استراتيجية بين التحالف والوزارة وقطاعاتها التابعة لها.كما قام الوفد بالاطلاع على عدد من المشاريع في مجال التطوير العقاري، حيث زار الوفد المُرافق مشاريع التطوير العقاري، واطلع على تجارب الشركة في مجال التطوير العقاري، وإمكانية الاستفادة منها في المشاريع التي تُنفذها الوزارة في المملكة.