منح تطبيق «أبشر» الحكومي، تحديد اشتراطات الوالدين لسفر أحد أفراد الأسرة. وكشفت الإجراءات الجديدة أن خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما، تتيح تحديد مدى موافقة الطرف الآخر (والد أو والدة الأبناء)، على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة ممن هم دون 18 عاماً.وبحسب خريطة التطبيق للدخول للخدمة فهي: اختيار «خدماتي»، ثم «خدمات»، ثم «الجوازات»، ثم «اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما».من جهته، كشف المستشار القانوني سلمان الرمالي لـ«عكاظ»، أن دخول الأبناء إلى نظام «أبشر» دون علم آبائهم (أصحاب الحساب)؛ بغرض إصدار تصاريح السفر، من قضايا انتحال شخصية الغير ومجرم في النظام الجزائي «التزوير».وقال: «يوجد توجيه من النيابة العامة لكل فروعها في المملكة في اعتبار ذلك قاعدة لجميع الحالات المنظورة، ويشار إليها كقاعدة ويعاقب المتهم بالجزاءات الواردة في المادة الثامنة من نظام التزوير».وأضاف: عقوبات المادة الثامنة من نظام التزوير تنص على: «من زور محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال»، والعقوبة رادعة لمقدمي ومستخدمي المعلومات غير الصحيحة في نظام «أبشر»، وينعقد الاختصاص فيها للدوائر الجزائية في المحاكم.عقوبة «الإلكتروني» 7 أضعافبيّن المحامي يوسف السيحاني قائلاً: «عقوبة التزوير الإلكتروني والرقمي تعادل 7 أضعاف التزوير الورقي، إذ شدد نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/‏‏18 بتاريخ 8/‏‏ 3/‏‏ 1428 على أن عقوبة تزوير السجلات والتواقيع الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمية أو استعمال ذلك مع العلم بالتزوير، تتضمن السجن مدة قد تصل 5 سنوات، وغرامة قد تصل 5 ملايين ريال، مع التشهير ومصادرة الأجهزة».وأضاف السيحاني: «النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏‏11) بتاريخ 18/‏‏ 2/‏‏ 1435 نص في المادة الرابعة، على أنه من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، فيلاحظ أن الحد الأعلى للغرامة عند تزوير المحررات الرقمية والإلكترونية أعلى 7 أضعاف من تزوير محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ تقليدي، وفي المادة الخامسة من ذات النظام، تؤكد على معاقبة من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث إن عقوبة السجن التي ينص عليها النظام لتزوير المستندات التقليدية العرفية الصادرة من غير السلطة العامة تصل في حدها الأعلى للسجن 3 سنوات والغرامة حتى 300 ألف ريال».اشتراط موافقة أحد الأبوينيذكر أن إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي من خدمة «أبشر» لمن هم دون 18 عاما تشترط موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أنه يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام، كما أنه يشترط لسفر الأبناء ممن هم دون سن 18 عاماً موافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام.وتعمل المنصة، على إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم والزائر، إذ دشنت أخيراً، عدداً من الخدمات الجديدة؛ أبرزها: خدمة إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية إلكترونياً، وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات، وخدمة تسجيل المواليد للمقيمين إلكترونياً وإيصال الوثائق إليهم.وتهدف المنصة، إلى الاستمرار في رحلة التحول الرقمي لوزارة الداخلية وقطاعاتها من خلال استحداث وتطوير خدمات رقمية متكاملة تقدمها قطاعات الوزارة عبر منصة أبشر، مع تسخير أحدث التقنيات والابتكارات لتقديم تجربة عميل مميزة، تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عبر المنصة والمحافظة على مستوى مرتفع من رضى العملاء، وفي الوقت ذاته الوصول إلى تقديم جميع خدمات قطاعات الداخلية بآلية رقمية متكاملة تغني المستفيد عن الحضور لمقرات قطاعات الوزارة.