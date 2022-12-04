فيما ينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ اليوم (الأحد)، في كافة مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، تبدأ المدارس استعداداتها لإجراء الاختبار المتبقي من الفصل الأول، وذلك يوم (الأربعاء) القادم، بعدما تم تأجيله، بعد الإجازة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم.وأبقت وزارة التعليم نظام «نور» الإلكتروني مفتوحاً طوال الفترة الماضية، ولم تغلقه؛ بسبب عدم اكتمال رصد درجات مواد الاختبارات التي تم تأجيلها، على أن تستكمل أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وإظهار النتائج خلال نهاية الأسبوع الحالي، الذي يعد أول أسابيع الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وتسليم الطلاب والطالبات نسخة من الإشعارات.يذكر، أن الاختبار المؤجل سيشمل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظامي المقررات والمسارات.وتشهد مدارس الرياض اليوم انتظام أكثر من مليون طالب وطالبة وسط اكتمال التجهيزات لاستقبالهم في 6014 مدرسة.ووجهت إدارة تعليم الرياض، جميع قياداتها ومشرفيها، والبالغ عددهم أكثر من 2000 مشرف ومشرفة، بزيارات إشرافية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني؛ لتفقُّد سير العملية التعليمية في جميع المدارس والتأكد من انتظام الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي.من جهته، أكد المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي، أن الإدارة أكملت منذ وقت مبكر كافة التجهيزات لاستقبالهم، إذ أنهت توزيع المقررات الدراسية لجميع المراحل في مدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر لضمان بداية جادة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، لافتاً إلى أن الإدارة استكملت كافة أعمال الصيانة والنظافة والتأهيل للمدارس. وبيّن الغامدي، أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي وجّه جميع قادة الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري ومديرات المدارس ببذل كافة الجهود لانطلاقة جادة وقوية للفصل الدراسي الثاني من اليوم الأول، ومن ذلك الاستمرار في تفعيل الإذاعة المدرسية من اليوم الأول والاستقبال المبهج للطلاب والطالبات ومتابعة انضباطهم والتأكد من انطلاقة الدراسة والشرح من اليوم الأول.وأوضح أن المدير العام أكد على جميع المدارس بمتابعة جاهزية المبنى المدرسي، والتواصل المباشر والمستمر مع المقاولين ورفع البلاغات بالملاحظات على حساب الإدارة أو أرقام المشرفين الميدانيين.