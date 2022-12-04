أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 30/‏‏ 4/‏‏ 1444هـ الموافق 24/‏‏ 11/‏‏ 2022 حتى 6/‏‏ 5/‏‏ 1444هـ الموافق 30/‏‏ 11/‏‏ 2022، عن ضبط 14.133 مخالفاً، منهم 8148 مخالفاً لنظام الإقامة، و3859 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2126 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 377 شخصاً، 51% منهم يمنيو الجنسية، و37% إثيوبيو الجنسية، و12% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 50.215 وافداً مخالفاً، منهم 47.153 رجلاً، و3062 امرأة.كما تمت إحالة 39.855 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2392 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10.730 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت الوزارة، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.