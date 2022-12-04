دانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد فيه الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العمل الإجرامي، الذي كانت فيه محاولة غادرة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية، وجدد العيسى التأكيدَ على موقف الرابطة وعموم العالم الإسلامي، الرافضِ والمُدِينِ للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وأيّاً كانت أسبابه.

وأعرب العيسى، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع باكستان وشعبها العزيز في مواجهة الإرهاب، سائلاً المولى القدير أن يحفظ باكستان وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الإرهاب في نحره ويقي الجميع شرَّه.