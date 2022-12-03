فيما ينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ غداً (الأحد)، في كافة مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، تبدأ المدارس استعداداتها لإجراء الاختبار المتبقي من الفصل الأول، وذلك يوم (الأربعاء) القادم، بعدما تم تأجيله، بعد الإجازة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وأبقت وزارة التعليم نظام «نور» الإلكتروني مفتوحاً طوال الفترة الماضية، ولم تغلقه؛ بسبب عدم اكتمال رصد درجات مواد الاختبارات التي تم تأجيلها، على أن تستكمل أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وإظهار النتائج خلال نهاية الأسبوع الحالي، الذي يعد أول أسابيع الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وتسليم الطلاب والطالبات نسخة من الإشعارات.

يذكر أن الاختبار المؤجل سيشمل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظامي المقررات والمسارات.