اعتمد مجلس الوزراء تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لمن دعمهم الصندوق مسبقا من العاملين في نشاط الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتكون ثلاث سنوات بدلًا من سنتين. واشترط التعديل الجديد أن يكون التقديم على طلب دعم الصندوق قبل نهاية 31 ديسمبر 2022، وأن يكون مبلغ دعم الصندوق هو 30% من راتب المستفيد، ويضاف عليه نسب الدعم التفضيلي 10% بحسب الشروط والأحكام الصادرة من مجلس إدارة الصندوق، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم 3000 ريال. وشددت الشروط على أن لا يكون المرفق السياحي من ضمن قائمة المنشآت المستبعدة من دعم الصندوق، وأن يستمر المستفيد خلال السنة الإضافية في المرفق السياحي الذي تم طلب الدعم عليه.



