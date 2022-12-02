بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لجيلكا تسفيانوفيتش بمناسبة انتخابها عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لجيلكا تسفيانوفيتش بمناسبة انتخابها عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.