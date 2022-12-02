أعلنت لجان التحكيم المبدئي تأهل 7 مشاركين في فئة الفحل وإنتاجه للون الصفر، و9 مشاركين للون الشعل لمرحلة التحكيم النهائي.

وجاءت أسماء المتأهلين في فئة الصفر على النحو التالي: بادي دبيان معيض السبيعي، جزاء عبيد بجاد العتيبي، حماد بندر مطلق الشمري، زعل فهيد رفاعي الديحاني، ضيف الله بن حجيلان بن ضيف الله المطيري، مبارك بن فهيد بن ناصر العجمي، نواف بن مناحي بن معيض العتيبي.

وفي فئة الشعل تأهل كل من: إبراهيم جالي هرس الدليمي، بندر بن صحن بن غنيم بن شويه، تركي عايض بن محسن العتيبي، خالد سعود نايف بن حثلين، عبدالإله عارف، عبدالهادي الشمري، عبدالعزیز حسين عوض الشلاحي، علوش نحيان فهيد العجمي، مطلق عبدالله مطلق الدوسري، نحیان فارس مناحي العجمي.

ومع هذا الإعلان تنتهي عمليات دخول الفحل وإنتاجه، على أن تستعرض غدًا مسابقة الفحل وإنتاجه لوني الوضح والشقح، وبعد غد السبت تستعرض لوني الصفر والشعل أمام لجنة التحكيم النهائي.

وجرى اليوم دخول فئة «الفحل وإنتاجه» للوني «الصفر والشعل»، وسط تنافس وإقبال من الملاك؛ لما يمثله ذلك التنافس في هذه المسابقة من عائد اقتصادي كبير وإقبال من المستثمرين في قطاع الإبل على شراء الفحول المنتجة بأسعار كبيرة بعد الفوز أو التأهل للتصفيات النهائية للمسابقة.