بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة جيلكا تسفيانوفيتش بمناسبة انتخابها عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة جيلكا تسفيانوفيتش بمناسبة انتخابها عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم