بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد زيلكو كومشيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للسيد كومشيتش، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد زيلكو كومشيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للسيد كومشيتش، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.