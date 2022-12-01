استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، وزيرة الخارجية والسياحة في مملكة تونغا فيكيتامويلوا أوتويكامانو.

وثمن الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال ما أبدته وزيرة خارجية مملكة تونغا من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما استعرضا أوجه علاقات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما ناقشا تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.