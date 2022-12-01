تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يفتتح نيابة عنه، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بندر بن عبدالعزيز، المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد في الفترة من 4-6 ديسمبر الجاري في جامعة الفيصل بالرياض بمشاركة محلية وعربية ودولية لـ27 دولة من مختلف مناطق العالم.

ويشهد المؤتمر عدداً من المبادرات واتفاقيات التعاون بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والجهات المختصة والمهتمة الأخرى، التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر والتي بلغ عددها إلى الآن 19 مبادرة سيتم الإعلان عنها بمنصة المبادرات وأربع اتفاقيات تعاون، من ضمنها مجموعة مبادرات مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتضمن تدشين مسرّعة أعمال ذات نطاق عالمي مختصة بأبحاث الإعاقة، واتفاقية مع شركة «تطوير» لتقنيات التعليم لتطوير وسائل ومجالات البحوث والدراسات والمشاريع التقنية ذات الصلة بالإعاقة، واتفاقية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتطوير جودة البحث العلمي.

يُذكر أن الأرقام في الإقبال على التسجيل لحضور المؤتمر من داخل السعودية وخارجها، وصلت من داخل المملكة إلى الآن 2015 شخصاً، بينما وصل عددهم من خارج المملكة إلى 560 مشاركاً تنوعوا ما بين أطباء ومختصين وباحثين في مجالات الإعاقة ومهتمين.

وأشارت الأرقام التي أعلن عنها المركز إلى وجود زخم في الجهات والأفراد الداعمين للمؤتمر والمتطوعين فيه، حيث بلغ عدد الجهات الداعمة للمؤتمر 18 جهة تنوعت ما بين وزارات ومؤسسات صحية وتعليمية وبنوك وشركات مختلفة، كما بلغ عدد المتطوعين من الأفراد خلال المؤتمر إلى 146 متطوعاً حتى الآن، ويتوقع أن يشهد هذا العدد ارتفاعاً خلال الأيام القادمة، مما يدل على ارتفاع الوعي بأهمية قضية الإعاقة والفعاليات التي تصب في خدمتها.

كما يشهد المؤتمر زخماً في عدد المتدربين الحاضرين للفعاليات، والذين بلغ عددهم إلى الآن 512 متدرباً، في الوقت الذي وافقت فيه هيئة التخصصات الصحية على اعتماد 14 ساعة طبية معتمدة للمؤتمر، وسيتم خلال المؤتمر تنظيم 16 ورشة عمل يشترك في تقديمها 22 مختصاً وتتوزع على أربع قاعات.

وتُشارك في تنظيم فعاليات المؤتمر سبع لجان تنظيمية يبلغ عدد أعضائها 81 شخصاً بهدف إخراج المؤتمر بالصورة المأمولة منه، ويشهد المؤتمر مشاركة 19 من كبار المدعوين والمتحدثين في المؤتمر، منهم متحدثون عالميون كرئيس الاتحاد العالمي للصم والأمين العام للتحالف الدولي للإعاقة الدكتور جوزيف موراي، وعضو مجلس إدارة منتدى الإعاقة الأوروبي هامبرتو إنسوليرا، ومديرة مركز ديوك للتوحد وتنمية الدماغ بالولايات المتحدة الدكتورة جيرالدين داوسون، ومنهم متحدثون سعوديون وعرب مثل نائب المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية البروفيسور ماجد الفضل، ومدير مركز علوم أعصاب الأطفال كليفلاند كلينك بولاية أوهايو الدكتور محمد الدوسري، وأول طبيبة وعالمة بيولوجية سعودية الدكتورة ياسمين التويجري، وغيرهم.