حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات.

وكشفت الهيئة أنه يستثنى من ذلك مركبات سنة الصنع 2014 فأقل من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة، ماعدا نظام التتبع AVL Tracking System، وذلك اعتبارا من اليوم (الخميس) 7 جمادى الأولى 1444 الموافق 1 ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن التجهيزات الفنية تساهم في: رفع جودة وكفاءة خدمات النقل بالحافلات، ضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات للهيئة العامة للنقل، تعزيز أمن وسلامة عملية نقل الركاب.